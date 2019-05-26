"Аталанта" и "Интер" вышли в Лигу чемпионов. "Милан" сыграет в Лиге Европы

"Аталанта" победила "Сассуоло" в матче 38-го тура чемпионата Италии (3:1). Клуб из Бергамо занял третье место в турнирной таблице и вышел в Лигу чемпионов.

В другом матче "Интер" победил "Эмполи" (2:1). Подопечные Лучано Спаллетти заняли 4-е место в турнирной таблице и также вышли в Лигу чемпионов.

В параллельной встрече "Милан" обыграл СПАЛ (3:2). "Россонери" заняли 5-е место и сыграют на групповом этапе Лиги Европы.

Чемпионат Италии

Серия А

38-й тур

"Аталанта" - "Сассуоло" - 3:1 (1:1)

Голы: Берарди, 19 (0:1). Сапата, 35 (1:1). Гомес, 53 (2:1). Пашалич, 65 (3:1).

"Аталанта": Голлини (Росси, 90+3), Мазиелло (Пашалич, 62), Паломино, Джимсити, Гозенс, Кастань, Иличич, де Рон, Фройлер, Гомес (Манчини, 90+3), Сапата.

"Сассуоло": Пеголо, Рожериу, Лирола (Распадори, 90+3), Феррари, Мерих Демирал, Бурабия, Данкан, Маньянелли, Локателли (Джуричич, 59), Бога (Серникола, 85), Берарди.

Предупреждения: Иличич, 38. Рожериу, 45+4. де Рон, 45+5. Маньянелли, 45+5. Феррари, 48.

Удаления: Берарди, 45+5. Маньянелли, 83.

Судья: Довери.

26 мая. Бергамо. Стадион "Atleti Azzurri D'Italia".

"Интер" - "Эмполи" - 2:1 (0:0)

Голы: Бальде, 51 (1:0). Траоре, 76 (1:1). Наингголан, 81 (2:1).

Нереализованный пенальти: Икарди, 61 (вратарь)

"Интер": Ханданович, Асамоа (Бальде, 46), де Фрай, Д`Амброзио, Шкриньяр, Наингголан, Брозович, Весино, Перишич (Далберт, 74), Икарди (Мартинес, 71), Политано.

"Эмполи": Дронговски, Сильвестре, Паяч, Майетта (Бриги, 71), Делль`Орко, Ди Лоренцо, Акуа (Салих Учан, 71), Беннасер, Траоре, Фариас, Капуто.

Предупреждения: Бальде, 52. Паяч, 64. Перишич, 72. Капуто, 90+5. Д`Амброзио, 90+6.

Удаления: Перуккини, 90+5. Бальде, 90+7.

Судья: Банти.

26 мая. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".

СПАЛ - "Милан" - 2:3 (1:2)

Голы: Хакан Чалханоглу, 18 (0:1). Кессье, 23 (0:2). Викари, 28 (1:2). Фарес, 53 (2:2). Кессье, 66 - с пенальти (2:3).

СПАЛ: Вивиано, Ционек (Флоккари, 77), Викари, Бонифаци, Куртич, Валоти (Янкович, 72), Фарес, Мурджа (Шимич, 90+1), Лаццари, Антенуччи, Петанья.

"Милан": Дж.Доннарумма (Рейна, 21), Абате (Кутроне, 63), Музаккьо, Родригес, Романьоли, Бакайоко, Кессье, Борини (Конти, 80), Сусо, Хакан Чалханоглу, Пентек.

Предупреждения: Абате, 27. Бонифаци, 36. Ционек, 65. Бакайоко, 81.

Судья: Валери.

26 мая. Феррара. Стадион "Stadio Paolo Mazza".

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