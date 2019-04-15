"Аталанта" и "Эмполи" сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Италии (0:0). Бергамаски набрали 53 очка и остались на 6-м месте в турнирной таблице. "Эмполи" с 29 баллами располагается на 18-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

32-й тур

"Аталанта" - "Эмполи" - 0:0

"Аталанта": Голлини, Мазиелло, Паломино, Хатебур, Гозенс (Кастань, 60), Манчини, Иличич, де Рон, Фройлер, Гомес (Пикколи, 88), Сапата (Барроу, 81).

"Эмполи": Дронговски, Антонелли (Паскуаль, 14), Делль`Орко, Весели, Николау (Расмуссен, 79), Ди Лоренцо, Беннасер, Крунич, Траоре, Фариас (Оберлен, 41), Капуто.

Предупреждения: Паломино, 19. Делль`Орко, 29. Беннасер, 45+2. Весели, 61.

Судья: Манганьелло.

15 апреля. Бергамо. Стадион "Atleti Azzurri D'Italia"

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