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«Аталанта» готова расстаться с Малиновским за 30 миллионов евро

15:55
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«Аталанта» установила цену на полузащитника Руслана Малиновского, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, клуб из Бергамо хочет получить за возможный трансфер 27-летнего украинца 30 млн евро. В прошлом году итальянцы приобрели хавбека у «Генка» за 13,6 млн евро.

В текущем сезоне Малиновский провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 4 результативных паса.

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