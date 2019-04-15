"Аталанта" - "Эмполи": удары - 47:3, счет 0:0!

"Аталанта" не смогла воспользоваться тотальным игровым преимуществом в домашнем матче чемпионата Италии против "Эмполи". Игра завершилась со счетом 0:0.

Согласно статистике ESPN, хозяева владели мячом 61 процент времени, нанесли по воротам соперника 47 ударов, из которых 18 пришлись в створ.

"Эмполи" смог ответить только тремя ударами по воротам (один - в створ).

"Аталанта" осталась на шестом месте, упустив шанс догнать по очкам "Милан", идущий в зоне Лиги чемпионов. По забитым голам клуб занимает второе место в серии A, всего на один мяч уступая действущему чемпиону и лидеру таблицы "Ювентусу" (64 против 65).