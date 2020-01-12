Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Арсенал» интересуется Чалханоглу

12 января 2020, 11:21
Теги:

«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Милана» Хакану Чалханоглу. Английский клуб может арендовать 25-летнего турка до конца сезона. Сам игрок не против сменить клуб, так как хочет получать больше времени, сообщает Corriere dello Sport.

Нападающий перешел в «Милан» летом 2017 года из «Байера». Его контракт с «россонери» рассчитан до 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей в серии А и отметился 2 голами и 1 передачей.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир