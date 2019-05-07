Бывший главный тренер "Ювентуса" и "Челси" Антонио Конте отметил, что вряд ли продолжит карьеру в "Роме". Ранее он подтвердил, что скорее всего вернется в Италию.

– Вокруг "Ромы" страстная атмосфера, там ощущаются болельщики, – цитирует Gazzetta dello Sport Конте. – Но не думаю, что в "Роме" сейчас есть условия, чтобы я мог стать ее тренером. Возможно, это случится однажды. Если кто-то хочет подписать меня, он должен понимать, что у меня свои идеи и методы, которым я строго следую. Я не тот тренер, который быстро отказывается от принципов. Нужно это осознавать.