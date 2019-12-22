Антонио Конте: «Разговоры о трансферах были бы неуважением к моим игрокам»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте остался доволен игрой команды в конце года. В последнем матче чемпионата Италии «Интер» обыграл «Дженоа» со счетом 4:0.

— Мы и без этого матча видели, что команда прибавляет во всем, — цитирует Sky Italia Конте. — Каждый игрок берет на себя ответственность. Мы набрали так много очков благодаря профессионализму ребят, которые требовательны к себе. Если бы я сейчас говорил о январском трансферном окне, это было бы неуважением к моим футболистам, которые отдают все силы. У нас были проблемы, но мы с ними справились.