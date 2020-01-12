Антонио Конте: «Не забывайте, что в прошлом сезоне «Аталанта» финишировала впереди «Интера»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал ничейный результат в матче 20-го тура чемпионата Италии с «Аталантой»? (1:1). Миланцы возглавляют турнирную таблицу.

— Мы вышли на игру без четырех важных игроков, что в данный момент является для нас большой потерей, — приводит слова специалиста Football Italia. — Не забывайте, что в прошлом сезоне «Аталанта» финишировала впереди «Интера». «Это очень сильная команда, мы сегодня сделали все возможное, чтобы выиграть матч. Эти ребята невероятны, надеюсь, что игроки не будут пропускать матчи.

Барелла был дисквалифицирован, у Весино проблемы с икроножными мышцами. Я пытаюсь вернуть Алексису Санчесу форму, делаем все, что можем.

«Аталанта» уже четыре года работает с одним и тем же тренером, они приобрели игроков, подходящих для этого стиля футбола. Мы собрались шесть месяцев назад, так что разрыв в 11 очков впечатляет.