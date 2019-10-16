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Ансальди против Халка и Дзюбы в армрестлинге. Угадаете, кто победил?

16 октября 2019, 20:09
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Бывший защитник «Зенита» Кристиан Ансальди в Instagram опубликовал несколько видеороликов, на которых он борется по правилам армрестлинга со своими одноклубниками — нападающими Халком и Артемом Дзюбой. Сначала 33-летний аргентинец оказался сильнее бразильца, а потом дважды победил россиянина.

В России Ансальди выступал за «Рубин» и «Зенит». В казанской команде он стал двукратным чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка (2012) и двукратным обладателем Суперкубка (2010, 2012). В 2013-м защитник перешел в «Зенит», за который провел 14 матчей и стал обладателем Суперкубка-2015. Затем он провел два сезона в аренде в «Атлетико» и «Дженоа», затем перешел в «Интер», а сейчас выступает за «Торино».

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