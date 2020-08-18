Ансальди продлит контракт с «Торино» по схеме «1+1»

Защитник Кристиан Ансальди договорился о новом контракте с «Торино». Соглашение рассчитано на один год, сообщает в Twitter журналист Никола Шира.

Также в контракте 33-летнего аргентинца будет прописана опция продления соглашения еще на один сезон.

Ora c'? anche la firma: Cristian #Ansaldi prolunga con il #Torino fino al 2021 con opzione per la stagione successiva. Il rinnovo diventer? automatico al raggiungimento di tot presenze. #calciomercato pic.twitter.com/MRu3aVxpP2 — Nicol? Schira (@NicoSchira) August 18, 2020

Ансальди выступает в «Торино» с 2017 года. Сначала он играл в клубе на правах аренды, а потом туринцы выкупили права на защитника у «Интера».

В прошедшем сезоне Ансальди провел 32 матча во всех турнирах, забил 5 голов и сделав 7 голевых передач.

Напомним, что в Италию защитник переехал из России, где выступал за «Рубин» и «Зенит».