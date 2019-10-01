Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко опроверг слухи о возможном приходе в «Милан». Ранее в СМИ появилась информация, что 43-летний Шевченко прибыл в Италию на переговоры с «россонери».

— Я люблю «Милан», но клуб со мной не связывался, — цитирует Шевченко Football Italia. — Сейчас я — главный тренер сборной Украины, и все свои усилия хочу отдать родной стране. Я хочу поехать со своими игроками на Евро-2020.

Планирую посетить игру «Аталанты», где выступает Руслан Малиновский, после чего пойду ужинать с миланскими друзьями. Но переговоры вести не будем. Не сомневаюсь, что Мальдини и Бобан — гаранты возвращения «Милан» на былой уровень. «Милан» — навсегда в моем сердце, уверен, совсем скоро у них все наладится.

После 6 туров «россонери» занимают 13 место с 6 очками. От зоны вылета команду Марко Джампаоло отделяет всего 1 балл.

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