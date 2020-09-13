Андреа Пирло: «Мне нужен форвард и как можно скорее»
13 сентября 2020, 14:37
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло после товарищеского матча с «Новарой» (5:0) признался, что ему нужен новый нападающий.
«Да, мне нужен форвард и как можно скорее, — сказал Пирло в интервью Sky Sport Italia. — Но трансферный рынок будет работать еще долго. Он закроется 5 октября.
Ранее сообщалось об интересе «Юве» к Луису Суаресу, Мойзе Кину и Эдину Джеко.
«Ювентус» начнет чемпионат Италии домашним матчем с «Сампдорией». Эта игра состоится 20 сентября. Начало в 21.45 по московскому времени.