Аллегри стал членом Зала славы итальянского футбола

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри​ на торжественной церемонии во Флоренции был включен в Зал славы итальянского футбола.

51-летний специалист получил награду из рук бывшего тренера "бьянконери" и сборной Италии​ Марчелло Липпи.

– Аллегри – единственный итальянский тренер, которому удалось пять раз подряд выиграть чемпионат Италии. Всего шесть скудетто, прибавьте сюда четыре Кубка Италии и три Суперкубка Италии. Он уже в истории футбола как один из самых титулованных тренеров. Он победитель, – приводит слова организаторов мероприятия пресс-служба туринского клуба.

Массимилиано Аллегри передаст медаль в Музей футбола Коверчано.