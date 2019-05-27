Аллегри считает, что у "Ювентуса" 80 процентов шансов защитить чемпионский титул в следующем сезоне

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мнением о перспективах команды. В последнем туре чемпионата Италии "Юве" уступил "Сампдории" (0:2). Тренер покинет "старую синьору" по окончании сезона.

- Я оставляю команду-победителя, у которой 80 процентов шансов стать чемпионом в следующем сезоне и которая хорошо сыграет в Лиге чемпионов, - цитирует Аллегри Football Italia. - Победный цикл, несомненно, еще не закончен. "Ювентус" готов побеждать и следующем сезоне. Я не жалею об уходе, потому что мы пришли к этому решению вместе с клубом. Хотел бы поблагодарить "Ювентус" за возможность работать с великолепными игроками и за то, что мне предоставили сильный состав.

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