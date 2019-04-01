Аллегри рассказал о потерях "Ювентуса" перед матчем с "Кальяри"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сообщил, кто из футболистов не сможет сыграть в матче 30-го тура чемпионата Италии против "Кальяри", который состоится завтра.

- Криштиану Роналду работает над восстановлением. Мы надеемся, что он сможет сыграть с "Аяксом", но это будет сложно, - цитирует специалиста официальный сайт клуба. - Дуглас Коста в хорошем состоянии и должен быть готов к завтрашнему матчу. Сами Хедира вчера тренировался. Он может вернуться к следующему матчу с "Миланом". Марио Манджукич немного простудился. Мы будем следить за его состоянием. Сегодня мы посмотрим, что с Пауло Дибалой (он травмировался на разминке перед матчем с "Эмполи" - прим. "СЭ"). У Леонардо Спинаццолы проблемы с коленом. Думаю, он сможет вернуться через 15 дней. Маттиа Перин травмировал плечо и не сможет сыграть с "Кальяри". Надеюсь, он восстановится к игре с "Аяксом". Андреа Барцальи вернулся к тренировкам.

Матч "Кальяри" - "Ювентус" состоится 2 апреля и начнется в 21.45 по московскому времени.

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