Алексис Санчес хочет играть под 7-м номером в «Интере». Раньше номер попросил Икарди

«Интер» и «Манчестер Юнайтед» согласовали все условия трансфера нападающего Алексиса Санчеса. Миланский клуб возьмет 30-летнего чилийца в аренду, а через год выкупит его контракт. Сумма сделки составит 15 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport.

Санчес на этой неделе прилетит в Милан и подпишет контракт. Он хочет выступать в команде под 7-м номером.

Раньше этот номер просил нападающий Мауро Икарди. В прошлом сезоне аргентинец играл под 9-м номером, но этим летом его у него забрал другой новичок из «МЮ» — Ромелу Лукаку.

При этом ранее стало известно, что главный тренер «Интера» Антонио Конте не рассчитывает на Икарди и не планирует использовать в матчах. Сообщалось об интересе к форварду со стороны «Ювентуса», «Ромы», «Наполи», «ПСЖ», «Монако» и «Бока Хуниорс».

26-летний футболист в прошлом сезоне провел 37 матчей за «Интер» и забил 17 мячей при пяти голевых передачах.