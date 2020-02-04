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Алексис Салемакерс: «Дебют за «Милан» вышел напряженным — тренер дал мне инструкции на итальянском, а я их не совсем понял»

14:05
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Полузащитник «Милана» Алексис Салемакерс, перешедший зимой из «Андерлехта», рассказал о дебюте в итальянском клубе.

— Изначально я был немного напряжен, — приводит слова Салемакерса Calciomercato. - Особенно, когда тренер дал мне все инструкции на итальянском, а я их не совсем понял. Честно говоря, я даже не знал, где мне нужно было играть. Потом я увидел, кто ушел с поля.

Сейчас моя цель — как можно скорее стать игроком стартового состава.

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