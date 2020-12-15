Алексей Миранчук провел первую тренировку после коронавируса

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини на пресс-конференции перед матчем 12-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» сообщил, что российский полузащитник Алексей Миранчук вернулся в общую группу.

«Сегодня Миранчук может провести свою первую тренировку, его тест был отрицательным», — передает слова Гасперини TMW.

Чтобы вернуться к тренировкам, 25-летнему футболисту необходимо было сдать несколько отрицательных тестов на COVID-19. О заражении Миранчука стало известно в конце ноября.

В сезоне-2020/21 полузащитник провел 4 матча в серии А, отметившись 2 голами.