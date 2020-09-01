Алексей Миранчук прилетел в Бергамо
1 сентября 2020, 23:08
Как стало известно «СЭ», полузащитник Алексей Миранчук прилетел в Бергамо, где играет «Аталанта».
В воскресенье «Локомотив» сообщил о договоренности с «Аталантой» о трансфере 24-летнего российского футболиста. Сделка будет завершена тогда, когда хавбек пройдет медобследование.
В текущем сезоне Миранчук провел четыре матча за железнодорожников, забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.
Опрос
проголосовало: 9965Все опросы
Алексей Миранчук и «Аталанта»: что ждет россиянина в Италии?
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное