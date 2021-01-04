Алекс Сандру заразился коронавирусом

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандру пропустит несколько ближайших матчей. Он сдал положительный тест на коронавирус, сообщает сайт туринского клуба.

Клуб находится в контакте с органами здравоохранения для определения эффективной реализации протоколов, установленных для обеспечения тренировочной деятельности и матчей команды. Футболист находится на самоизоляции.