Алекс Сандру и Данилу покинут расположение «Ювентуса» вернуться в Бразилию

Футболисты «Ювентуса» Алекс Сандру и Данилу получили разрешение от клуба на отъезд в Бразилию, сообщает La Gazzetta dello Sport. Они вернуться на родину на время пандемии короновируса, которая особенно жестко ударила по Италии.

Ранее стало известно, что еще до завершения карантина Дуглас Коста, Гонсало Игуаин, Сами Хедира и Миралем Пьянич покинули Турин.

Игроки «Ювентуса» Даниеле Ругани и Блез Матюиди продолжают восстанавливаться после коронавируса, в то время как Пауло Дибала заявил, что чувствует себя намного лучше с момента выявления у него заболевания.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 601 478 человек. Умерших — 27 862, выздоровевших — 131 826. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

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