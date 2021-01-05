Алехандро Гомес уведомил президента «Аталанты» о нежелании идти на мировую с Гасперини

Нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес встретится с президентом клуба Антонио Перкасси, сообщает Football Italia. Футболист заявил, что его отношения с главным тренером команды Джаном Пьеро Гасперини восстановить невозможно.

Перкасси ранее выразил поддержку Гасперини. Функционер хочет получить за 32-летнего хавбека 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Гомес провел 16 матчей на клубном уровне, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

Его контракт с «Аталантой» истекает в июне 2022 года.