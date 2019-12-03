Жорже Мендеш, агент нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, прокомментировал вручение «Золотого мяча» капитану «Барселоны» Лионелю Месси. Лидер туринцев не посетил церемонию вручения награды.

— Криштиану — лучший футболист в истории, вы это знаете, — приводит слова Мендеша Football Italia.

Для 32-летнего аргентинца это рекордный шестой трофей. Ранее он завоевывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 году. По этому показателю он вышел на чистое первое место, обогнав нападающего Роналду.

Лионель Месси — шестикратный обладатель «Золотого мяча»!