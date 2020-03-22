Агент Кальехона опроверг договоренность о новом контракте с «Наполи»

Нападающий Хосе Кальехон не может согласовать условия нового контракта с «Наполи» и, скорее всего, покинет клуб свободным агентом. Его договор истекает летом 2020 года.

— Президент Аурелио Де Лаурентис всегда хотел продлить контракт с Хосе, но на данный момент у нас нет договоренности, — приводит слова агента 33-летнего испанца Гарсии Куилона Football Italia со ссылкой на ABC Sevilla. — Мы благодарны за проявленный интерес. У нас две разных позиции, но никогда не было конфликта.

Кальехон — воспитанник «Реала», он перешел в «Наполи» летом 2013 года за 9,5 миллиона евро. В сезоне-2019/20 33-летний форвард забил 2 мяча и отдал 9 результативных передач в 32 матчах за команду из Неаполя.