Агент Доннаруммы пытается выбить голкиперу повышение зарплаты в «Милане»

«Милан» ведет переговоры о продлении контракта с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой. По информации Gazzetta dello Sport, агент игрока Мино Райола требует зарплату в размере 10 миллионов евро. Однако клуб не готов платить более 7 миллионов евро.

Доннарумма является воспитанником «Милана». В прошлом сезоне он сыграл в 39 матчах во всех турнирах и пропустил 45 голов. На его счету также 14 игр без пропущенных мячей.