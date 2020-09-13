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Агент Доннаруммы пытается выбить голкиперу повышение зарплаты в «Милане»

13 сентября 2020, 07:50
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«Милан» ведет переговоры о продлении контракта с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой. По информации Gazzetta dello Sport, агент игрока Мино Райола требует зарплату в размере 10 миллионов евро. Однако клуб не готов платить более 7 миллионов евро.

Доннарумма является воспитанником «Милана». В прошлом сезоне он сыграл в 39 матчах во всех турнирах и пропустил 45 голов. На его счету также 14 игр без пропущенных мячей.

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