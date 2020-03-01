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Агент Буффона: «Джанлуиджи еще не решил, останется ли в «Ювентусе» еще на год»

1 марта 2020, 15:51
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Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон еще не принял решение, будет ли продлевать контракт с клубом. Итальянец вернулся из «ПСЖ» в Турин в прошлом году, подписав контракт до конца нынешнего сезона.

— Останется ли Буффон еще на год? Он еще не думал об этом, — цитирует TMW агента вратаря Сильвано Мартину. — Только он сам примет решение. Честно скажу, мы еще не обсуждали это с ним.

В нынешнем сезоне Буффон является запасным вратарем «Ювентуса».

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