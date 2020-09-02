Агент Браима Диаса подтвердил, что игрок перейдет из «Реала» в «Милан»

Педро Гонсалес, агент полузащитника Браима Диаса подтвердил переход игрока из «Реала» в «Милан» на правах аренды.

— Браим — молодой футболист, ему нужно постоянно играть, чтобы полностью реализовать свой потенциал, — цитирует Football Italia Гонсалеса. — Я убежден, что его решение перейти в «Милан» — верное, он сможет играть там часто. Ему по силам стать лидером «россонери». Не сомневаюсь, что вскоре, как только он вырастет, мы будем говорить о нем не как о многообещающем парне, а как об абсолютном чемпионе.

В сезоне-2019/20 Диас провел за «Реал» 10 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего испанца в 13,5 миллиона евро.