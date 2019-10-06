Аарон Рэмси: «В Италии я должен общаться на итальянском, это моя обязанность»

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси отметил важность изучения языка страны, в которой он проживает.

— В «Ювентусе» на всех клубных собраниях говорят исключительно на итальянском языке, — заявил Рэмси ВВС. — Большинство игроков отлично говорят на нем, и я считаю своим долгом выучить его. Дело не только в футболе: когда ты идешь в ресторан или заезжаешь заправить машину, то выясняется, что многие люди не знают английского.

Я должен обращаться к ним на их языке, должен впитать местную культуру и понять ее. В Италии я должен общаться на итальянском, это моя обязанность. Я активно учу язык и надеюсь, однажды свободно на нем заговорю.

В текущем сезоне 28-летний валлиец провел 5 матчей за «Ювентус» и забил 1 гол.