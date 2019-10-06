Аарон Рэмси: «Когда я впервые встретился с Роналду, он ничем не выделялся среди остальных»

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси рассказал об отношениях с нападающим Криштиану Роналду.

— Когда я впервые встретился с Роналду, он ничем не выделялся среди остальных, — заявил Рэмси ВВС. — Он — один из величайших игроков футбола, но в то же время обычный человек. У Криштиану особое обаяние, он сразу располагает к себе.

В принципе, так можно сказать про весь «Ювентус», здесь настоящая семья. Роналду поддерживал меня, когда я пропускал предсезонку с «Юве» из-за травмы. Мне было обидно, ведь из-за повреждения я не смог сыграть и в финале Лиги Европы за «Арсенал».

В текущем сезоне 28-летний валлиец провел за «Ювентус» 5 матчей и забил 1 гол.