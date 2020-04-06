Защитник «Пармы» Бруну Алвеш лидирует по проценту выигранных верховых единоборств в сезоне-2019/20 в чемпионатах «Большой пятерки».

38-летний экс-игрок «Зенита» выиграл 78,4 процента верховых дуэлей. Вторым идет Виргил ван Дейк из «Ливерпуля» (74,9 процента).

В пятерку входят Грант Хэнли («Норвич»), Франческо Ачерби («Лацио») — по 70,1 процента — и Джеймс Тарковски («Бернли») — 69,6 процента.

Бруну Алвеш в нынешнем сезоне провел 21 матч в серии A.