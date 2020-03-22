37-летний экс-президент клуба серии С умер от коронавируса

Бывший президент клуба итальянского «Перголеттезе», выступающего в серии С, Андреа Микели скончался. Об этом сообщает официальный сайт клуба. По данным итальянских СМИ, причиной смерти стал коронавирус. Ему было 37 лет.

При Микели клуб выиграл серию D и вернул себе профессиональный статус. После этого функционер покинул «Перголеттезе». Ранее он также был президентом клуба «Пиццигеттоне».

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 307 297 человек. Умерших — 13049, выздоровевших — 92 382. В России на данный момент 306 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.

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