23:43 26 мая | Футбол — Италия

36-летний Квальярелла - лучший бомбардир чемпионата Италии. Видео всех голов

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Нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии сезона 2018/2019. 36-летний форвард забил 26 голов (9 из них - с пенальти). 

Второе и третье места в поделили форвард "Аталанты" Дуван Сапата и нападающий "Милана" Кшиштоф Пентек. Оба игрока забили по 22 мяча.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду занял четвертое место, забив 21 гол.

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