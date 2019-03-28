26 лет назад Тотти дебютировал за "Рому"

В возрасте 16-ти лет, 28 марта 1993 года, Франческо Тотти дебютировал в составе "Ромы". Форвард провел за римский клуб всю свою карьеру.

Дебют для Тотти состоялся в выездном матче чемпионата Италии против "Брешии" (2:0), появившись на поле за несколько минут до конца встречи.

– Когда тренер (Вуядин Бошков – Прим. "СЭ") сказал разогреться, я подумал, что он говорит с Роберто Муцци, который сидел рядом со мной, – приводит слова Тотти официальный сайт "Ромы". – Но оказалось, что Бошков имел в виду меня! Я не мог в это поверить. Эмоции, которые я испытывал, были непередаваемыми.

Через год Тотти забил свой первый гол в Серии А. Итальянец отличился в матче против "Фоджи", принеся своей команде ничью (1:1).

Франческо Тотти провел за "Рому" 785 матчей, в которых забил 307 мячей и отдал 129 результативных передач. В составе римского клуба форвард стал чемпионом Италии (2000/01), двукратным обладателем Кубка (2006/07, 2007/08) и Суперкубка страны (2001/02, 2007/08).