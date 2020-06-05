Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

25 лет назад для «Интера» началась новая эпоха. В команду пришел Дзанетти

5 июня 2020, 19:00
Хавьер Дзанетти, 1995 год. Фото Twitter
Хавьер Дзанетти, 1995 год. Фото Twitter
Теги:

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти напомнил о годовщине своего перехода в миланский клуб. Ровно 25 лет назад 21-летний аргентинский защитник подписал контракт с черно-синими, став первым трансфером нового владельца команды Массимо Моратти.

В составе «Интера» Дзанетти провел всю оставшуюся карьеру до 40 лет, выиграв пять титулов чемпиона Италии, четыре Кубка, четыре Суперкубка, Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Завершив выступления в 2014 году, Дзанетти занял должность вице-президента клуба, в которой трудится до сих пор.

«Сегодня, 25 лет назад, состоялась моя официальная презентация в «Интере». Все еще приятно смотреть и вспомнать с гордостью свое начало фантастической истории с семьей нерадзурри», — написал Дзанетти в Twitter.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир