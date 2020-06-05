25 лет назад для «Интера» началась новая эпоха. В команду пришел Дзанетти

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти напомнил о годовщине своего перехода в миланский клуб. Ровно 25 лет назад 21-летний аргентинский защитник подписал контракт с черно-синими, став первым трансфером нового владельца команды Массимо Моратти.

В составе «Интера» Дзанетти провел всю оставшуюся карьеру до 40 лет, выиграв пять титулов чемпиона Италии, четыре Кубка, четыре Суперкубка, Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Завершив выступления в 2014 году, Дзанетти занял должность вице-президента клуба, в которой трудится до сих пор.

«Сегодня, 25 лет назад, состоялась моя официальная презентация в «Интере». Все еще приятно смотреть и вспомнать с гордостью свое начало фантастической истории с семьей нерадзурри», — написал Дзанетти в Twitter.