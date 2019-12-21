17-летний игрок «Интера» отпраздновал свой первый гол с мамой

17-летний нападающий «Интера» Себостьяно Эспозито реализовал пенальти во втором тайме матча чемпионата Италии против «Дженоа» (4:0). Лидер атак миланцев Ромелу Лукаку уступил право пробить 11-метровый молодому форварду при счете 2:0.

Для Эспозито этот мяч стал первым за основную команду. Он побежал его отпраздновать со своей мамой, после чего не сдержал слез от эмоций.