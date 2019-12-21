17-летний игрок «Интера» отпраздновал свой первый гол с мамой
21 декабря 2019, 22:48
17-летний нападающий «Интера» Себостьяно Эспозито реализовал пенальти во втором тайме матча чемпионата Италии против «Дженоа» (4:0). Лидер атак миланцев Ромелу Лукаку уступил право пробить 11-метровый молодому форварду при счете 2:0.
Для Эспозито этот мяч стал первым за основную команду. Он побежал его отпраздновать со своей мамой, после чего не сдержал слез от эмоций.
? | Sebastiano had a dream...— Inter (@Inter_en) December 21, 2019
Mum helped it come true ?
These moments ?#InterGenoa #ForzaInter ?? pic.twitter.com/yeVYYyNqo0
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