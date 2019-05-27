14-летний игрок в Италии снял шорты перед судьей-девушкой

14-летний футболист подростковой итальянской команды "Трепорти" в матче с "Миранезе" был недоволен судейством девушки-арбитра Джулии Никастро и решил снять шорты во время исполнения углового, сообщает IL Gazzettino. Игрок хотел спровоцировать свое удаление, после чего судья встречи показала ему красную карточку.

По информации СМИ, родители футболистов "Трепорти" оскорбляли 22-летнюю судью Никастро на протяжении всего матча. Некоторые из них предложили ей обратить внимание на самую старую профессию в мире.

– Необходимо поддержать девушку после того, что случилось на матче. Я уверен, что всех виновных строго накажут за произошедшее. Никастро сейчас оказывают психологическую помощь, – приводит слова президента совета Венето (Венеция) Роберто Чамбетти IL Gazzettino.