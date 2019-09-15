«Зволле» разгромил «Валвейк», Гучаннеджад сделал покер

«Зволле» выиграл у «Валвейка» (6:2) в матче шестого тура чемпионата Голландии. В составе победителей покер сделал иранский форвард Реза Гучаннеджад, который вышел на замену на 56-й минуте.

«Зволле» набрал семь очков и занимает десятое место. У «Валвейка» одно очко и последняя позиция.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

6-й тур

«Зволле» — «РКС Валвейк» — 6:2 (1:2)

Голы: Бель Хассани, 26 (1:0). Меуленстен, 28 (1:1). Леманс, 34 (1:2). Гучаннеджад, 60 (2:2). Гучаннеджад, 81 (3:2). Гучаннеджад, 83 (4:2). Гучаннеджад, 88 (5:2). Хамер, 90+3 (6:2).

«Зволле»: Мус, Пал, Керстен, ван Вермескеркен, Брюнс (Саймак, 46), Бель Хассани (Лахман, 86), Клемент, Деккер, Хамер, Ти, Йонсен (Гучаннеджад, 56).

«РКС Валвейк»: Вессен, Дрост, Гари, Ньюпорт (Данелс, 85), Меуленстен, Леманс (Матсен, 74), Спирингс, Ринстра, Тахири, Элберс, Билате (Венте, 64).

Предупреждения: Элберс, 31. Хамер, 38. Гари, 68.

Судья: Мансхот (Голландия).

15 сентября. Зволле. Стадион «MAC3PARK Stadion».