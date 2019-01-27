Жуткая ошибка вратаря "Витесса". Из-за нее команда Слуцкого проиграла "Фортуне"

Голкипер "Витесса" Эдуарду допустил грубую ошибку в матче 19-го тура чемпионата Голландии против "Фортуны" (1:2). Игрок далеко вышел из ворот и сделал передачу на футболиста соперника, который в касание переправил мяч в сетку.

"Витесс" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков после 19 туров.

Вратарь подвел Слуцкого, "Витесс" проиграл "Фортуне" //

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