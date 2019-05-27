20:25 27 мая | Футбол — Голландия

"Зенит" или "Спартак", "Игра престолов" или "Бригада"? Отвечает Слуцкий

0
Обсудить

Главный тренер "Витесса"Леонид Слуцкийв эфире YouTube-канала "Макарена" ответил на ряд интересных вопросов.

– Самая большая знаменитость в вашем телефоне?
– Сейчас же Артем Дзюба​ популярен? Ему будет безумно приятно, если его назовут самым популярным. Пусть будет он.

Роман Абрамович – одним словом. Можно тремя.
– Человек, умеющий слушать.

– У кого в российском футболе самые большие яйца?
– Я встречал много волевых людей. Но я выбираю большую четверку ЦСКА. Это братья Березуцкие, Игнашевич, и Вернблум​.

"Спартак" или "Зенит"?
– "Зенит".

Месси или Роналду​?
– Месси.

– "Игра престолов" или "Бригада"?
– "Игра престолов", даже сравнивать вообще нельзя. Я фанат этого сериала. У нас внутри тренерского штаба есть ставки на то, кто останется.

– Каких трех футболистов из РПЛ вы бы взяли в "Витесс"?
Акинфеева, Мариу Фернандеса и Влашича. С последним я не работал, но он является футболистом высочайшего уровня.

– Последняя книга, которую вы прочитали?
​– Книга Хосепа Гвардьолы о его футбольной философии.

Слуцкий поставил Эдегора в один ряд с Акинфеевым и Головиным

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=EiJlInzArKA

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ