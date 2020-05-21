Яп Стам возглавил американский клуб

Голландский тренер Яп Стам подписал контракт с клубом МЛС «Цинциннати», сообщает De Telegraaf. Соглашение рассчитано на полтора года и содержит пункт о возможном продлении контракта еще на год.

Помощником Стама в США станет его бывший ассистент Саид Баккати, который после увольнения Стама продлил контракт с «Фейеноордом» и помогал Дику Адвокату. Клуб из Роттердама пошел навстречу Баккати и согласился отпустить его.

Потерпев два поражения в двух стартовых матчах сезона, «Цинциннати» отправился на карантин, а временно исполнявший обязанности главного тренера Йоан Дамет освободил свой пост.

До отъезда за океан Стам тренировал «Зволле», молодежную команду «Аякса», «Рединг» и «Фейеноорд».