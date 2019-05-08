Защитник сборной России и "Витесса" Вячеслав Караваев в интервью "Известиям" признался, что не хочет переходить в команду, которая борется за выживание. Также он отметил, что не обращает внимания на слухи.

– Недавно появилась информация, что вами интересуются "Зенит" и немецкий "Гамбург"​. Как относитесь к этим слухам?

– Никак не реагирую на слухи. Просто продолжаю работать. Отлично чувствую себя в "Витессе". Сейчас главная цель – завершить сезон, попав в еврокубки. А уже когда чемпионат завершится, можно будет о чем-то размышлять.

– Что лучше – перейти в состав сильнейшей команды России или в клуб, который возвращается в немецкую Бундеслигу?

– Неважно, откуда клуб. Нужно смотреть, какие задачи команда перед собой ставит. Любой футболист хочет играть в сильном коллективе, бороться только за высокие места, выступать в еврокубках. Это нужно учитывать. Не хочется переходить в команду, которая борется за выживание.