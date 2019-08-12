Вы видели это фото Снайдера, Роббена и ван Перси много раз. Но вы будете скучать по ним

Сегодня, 12 августа, стало известно, что полузащитник сборной Голландии и бывший игрок "Интера" Весли Снайдер завершил карьеру футболиста. В сети стали вспоминать о том, что ранее из футбола ушел бывший форвард "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" Робин ван Перси, а также экс-полузащитник "Челси" и "Баварии" Арьен Роббен.

Роббен, ван Перси и Снайдер выиграли серебро на чемпионате мира-2010 в составе сборной Голландии.

"Арьен Роббен, Робин ван Перси и Весли Снейдер. Этим летом на пенсию вышли три иконы голландского футбола", – написано в Twitter.

Весли Снайдер завершил карьеру