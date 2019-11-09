Вратарь «Витесса»: «Плохо, что такое повторяется снова»

Вратарь «Витесса» Ремко Пасвер прокомментировал поражение от «Гронингена» (1:2) в последнем матче чемпионата Голландии. Подопечные Леонида Слуцкого проиграли в третьем матче подряд.

— Мы находились на поле без цели, — цитирует Omroep Gelderland Пасвера. — Нет остроты, мало самоотдачи. Плохо, что такое повторяется снова. Но такова реальность. В некоторых матчах ранее нам больше везло, например, с «Фортуной» и «Венло».