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Воспитанник «Аякса» Нури очнулся после 2 лет и 8 месяцев комы

27 марта 2020, 00:54
8 июля 2017 года. Абдельхак Нури потерял сознание во время товарищеского матча с «Вердером».
8 июля 2017 года. Абдельхак Нури потерял сознание во время товарищеского матча с «Вердером».
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Бывший футболист «Аякса» Абделхак Нури пришел в себя после почти трех лет комы, сообщает The Sun. 8 июля 2017 года он потерял сознание во время товарищеского матча с «Вердером». Врачи диагностировали у 20-летнего игрока сердечную аритмию. 13 июля стало известно, что Нури получил необратимые повреждения мозга. Таким образом, футболист находился в коме 2 года и 8 месяцев.

По данным источника, сейчас он может спать, есть, хмуриться и отрыгивать.

По словам его брата Абдеррахима, Абделхак живет в специально построенном для него доме, сейчас он может смотреть футбол и реагировать на него.

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