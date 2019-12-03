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«Витесс» временно возглавил наставник молодежной команды

11:58
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И.о. главного тренера «Витесса» стал наставник молодежной команды Джозеф Остинг.

— Я хочу помочь клубу, — приводит слова Остинга официальный сайт «Витесса». — Это трудное время для нас, и я сделаю все, чтобы найти выход из этой ситуации. Я хорошо знаком с командой и знаю, что им нужно для выхода из этой сложной ситуации.

30 ноября руководство «Витесса» приняло отставку главного тренера Леонида Слуцкого после серии из пяти поражений.

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