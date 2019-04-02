"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с АЗ, уступая 0:2 по ходу матча

"Витесс" сыграл вничью с АЗ (2:2) в матче 28-го тура чемпионата Голландии. Клуб из Арнема возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.

По ходу матча гости вели со счетом 2:0. Отличились Рон Флар и Тен Копмейнерс. Во втором тайме хозяевам удалось отыграться. Голы забивали Матуш Беро и Томас Бейтинк. Российский защитник Вячеслав Караваев отыграл весь матч.

"Витесс" набрал 42 очка и занимает седьмое место. У "АЗ" 51 очко и третья позиция. В следущем туре АЗ на выезде сыграет с "Де Графсхапом", а "Витесс" примет ПСВ.

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28-й тур

"Витесс" - АЗ - 2:2 (0:2)

Голы: Флар, 7 (0:1). Копмейнерс, 44 (0:2). Беро, 48 (1:2). Бейтинк, 77 (2:2).

"Витесс": Пасвер, Бюттнер, Караваев, ван дер Верфф, Кларк-Солтер, Кларк, Сереро, Фор (Дауда, 46), Беро, Эдегор, Бейтинк (Матавж, 84).

АЗ: Бизот, Флар, Свенссон, Ауэян, Сентьенс (ван Рейн, 74), Мидтсье, Тил, Копмейнерс, Гвюдмундссон (Вейндал, 80), Йонсен (Хатзидиакос, 58), Идрисси.

Предупреждения: Бюттнер, 56. Мидтсье, 69. Флар, 78. Дауда, 84. Копмейнерс, 90.

Судья: Линдхаут.

2 апреля. Арнем. Стадион GelreDome.

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