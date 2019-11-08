«Витесс» Слуцкого потерпел третье поражение подряд

«Витесс» дома уступил «Гронингену» (1:2) в матче 13-го тура чемпионата Голландии. В составе команды Леонида Слуцкого единственный гол забил форвард Бриан Линссен.

У «Гронингена» дублем отметился форвард Юэль Асоро — на 13-й и 31-й минутах встречи.

Для «Витесса» это поражение стало третьим кряду в чемпионате Голландии.

«Гронинген» с 20 очками занимает шестое место в турнирной таблице эредивизи. «Витесс» — пятая строчка и 23 балла.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

13-й тур

«Витесс» — «Гронинген» — 1:2 (0:2)

Голы: Асоро, 13 (0:1). Асоро, 31 (0:2). Линссен, 49 (1:2).

«Витесс»: Пасвер, Леливелд, Дуки, Обиспо, Кларк (Дарфалу, 74), Даса, Базур, Беро, Линссен, Дико, Грот (Матавж, 46).

«Гронинген»: Падт, Зефейк, Те Вирик, Итакура, Вармердам, Хрустич (Бенсхоп, 67), Матусива, Эль-Мессауди, Эль Ханкури, Сирхейс (Мемишевич, 56), Асоро (Шрек, 89).

Предупреждения: Базур, 67. Мемишевич, 81. Эль Ханкури, 87.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

8 ноября. Арнем. Стадион «ГелреДом».

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