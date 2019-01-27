"Витесс" Слуцкого проиграл "Фортуне", пропустив решающий гол в конце матча

В матче 19-го тура чемпионата Голландии "Витесс", который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, на выезде уступил с "Фортуне" (1:2).

Гости открыли счет на седьмой минуте поуле удара Брайана Линссена. Хозяева отыгрались на 74-й минуте благодаря голу Ларса Хюттена. В концовке матча победный мяч провел Финн Стоккерс. Российский защитник гостей Вячеслав Караваев отыграл весь матч.

"Витесс" с 29 очками занимает четвертое место. У "Фортуны" 23 очка и девятая позиция. Команда Слуцкого в следующем туре сыграет дома с "Херенвеном".

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

19-й тур

"Фортуна" - "Витесс" - 2:1 (0:1)

Голы: Линссен, 7 (0:1). Хюттен, 74 (1:1). Стоккерс, 90+2 (2:1).

"Фортуна": Кошелев, Эссерс, Херингс, Пинту, Сметс, Хосе Родригес, Эль-Мессауди (Хюттен, 60), Димерс, Семеду (Добош, 88), Новакович, Видигал (Стоккерс, 77).

"Витесс": Эдуарду, Караваев, ван дер Верфф, Кларк-Солтер, Бюттнер, Беро, Сереро, Фор, Эдегор (Беренс, 72), Дарфалу (Маргарет, 76), Линссен.

Предупреждения: Эссерс, 23. Димерс, 27. Херингс, 36. Беро, 45. Фор, 55. Сметс, 70. Добош, 90.

Судья: Перес.

27 января. Ситтард. Стадион "Fortuna Sittard Stadion".

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