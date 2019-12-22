В матче 18-го тура чемпионата Голландии «Витесс» принимал «Венло». Хозяева одержали победу со счетом 3:0.

После отставки Леонида Слуцкого в начале декабря «Витесс» с крупным счетом выиграл три из четырех матчей — он встречался с «Фейеноордом» (0:0), «Твенте» (3:0) и теперь «Венло» в чемпионате, а также с клубом ОДИН 59 (4:0) в 1/16 финала Кубка Голландии.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

18-й тур

«Витесс» — «Венло» — 3:0 (2:0)

Голы: Базур, 27 (1:0). Матавж, 30 (2:0). Линссен, 71 (3:0).

«Витесс»: Пасвер, Леливелд, Кларк, Дуки, Обиспо, Фор (Вруг, 75), Базур (Я.Укили, 86), Беро, Матавж, Линссен, Дико (Бейтинк, 82).

«Венло»: Киршбаум, Кум, Резелер, Пахоник, Янсен, ван Ойен, Пост, Опоку, Линхорст (Янссен, 61), Сориано (Райт, 61), Синклэйр (Йебоа, 80).

Предупреждения: Линхорст, 24. Беро, 31. Кум, 55. Бейтинк, 89.

Судья: Мулдер (Голландия).

22 декабря. Арнем. Стадион «ГелреДом».