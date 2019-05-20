"Витесс" поздравил Караваева с 24-летием

"Витесс" в своем Твиттере поздравил российского защитника Вячеслава Караваева с 24-летием.

В текущем сезоне Караваев принял участие в 42 матчах "Витесса", забил один гол и отдал 8 голевых передач. Голландской командной руководит Леонид Слуцкий.

Ранее стало известно, что 24-летний защитник попал в расширенный состав сборной России на матчи отборочного турнира к Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).

Комличенко, Бакаев и Сутормин в расширенном списке сборной России на игры с Кипром и Сан-Марино